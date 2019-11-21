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«Барселона» рассмотрит вариант назначения Покеттино

20:13

Маурисио Покеттино может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает RMC. Каталонцы рассмотрят вариант его назначения в конце сезона. Сам специалист ранее исключал возможность работы в «Барсе», поскольку ранее защищал цвета «Эспаньола».

Покеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» 19 ноября. На его должность был назначен Жозе Моуринью. Аргентинец возглавлял лондонский клуб с 2014 года.

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