«Барселона» рассмотрит вариант назначения Покеттино

Маурисио Покеттино может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает RMC. Каталонцы рассмотрят вариант его назначения в конце сезона. Сам специалист ранее исключал возможность работы в «Барсе», поскольку ранее защищал цвета «Эспаньола».

Покеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» 19 ноября. На его должность был назначен Жозе Моуринью. Аргентинец возглавлял лондонский клуб с 2014 года.