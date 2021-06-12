«Барселона» рассматривала кандидатуру Лева на замену Кумана

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев мог возглавить «Барселону», сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство каталонцев связывалось с 61-летним немцем перед тем, как подтвердило продление контракта с нынешним тренером команды Роналдом Куманом.

9 марта Лев заявил, что покинет пост главного тренера сборной Германии. В национальной команде его заменит Ханс Флик, возглавлявший «Баварию».

Лев работает в качестве главного тренера немецкой сборной с 2006 года. Под его руководством немцы стали чемпионами мира, бронзовыми призерами ЧМ-2014 и двух Евро (2012, 2016), а также вице-чемпионами Европы-2008 и победителями Кубка конференций-2017.