Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:00

«Барселона» рассматривает трех форвардов на замену Левандовскому, в их числе Холанн

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

«Барселона» рассматривает возможность приглашения троих нападающих, которые могут стать заменой для форварда каталонцев Роберта Левандовского.

Как утверждает портал Sport.es, клуб начал активную работу по поиску игрока, который сможет заменить польского нападающего на поле в ближайшее время. Контракт 36-летнего Левандовского истекает летом 2026 года.

Одним из приоритетных вариантов является форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. «Барселона рассчитывает снизить цену на игрока благодаря возможным санкциям к его нынешнему клубу со стороны АПЛ в связи с финансовыми нарушениями. Рыночная стоимость норвежского нападающего составляет 180 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Также в списке кандидатов фигурирует форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш. 26-летний швед забил 52 гола в 57 матчах за португальский клуб, сумма его трансфера может составить около 100 миллионов евро. Помимо «Барселоны» им интересуются такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «ПСЖ».

Третий фаворит каталонцев — словацкий форвард «РБ Лейпциг» Бенджамин Шешко, который недавно отклонил предложение «Арсенала» и продлил контракт с немецким клубом до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Эрлин Холанн
ФК Барселона
Читайте также
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Популярное видео
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
4
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
7
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
8
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
9
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
10
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
11
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
12
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
13
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
14
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
18
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
19
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.09 22:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 - : -
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости