«Барселона» рассматривает обмен игроков на Рэшфорда

«Барселона» продолжает рассматривать возможность подписания нападающего Маркуса Рэшфорда, сообащет El Nacional.

«Манчестер Юнайтед» оценивает его примерно в 50 миллионов евро.

Согласно источнику, «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть возможность бесплатного перехода 27-летнего игрока в «Барселону», если та включит в сделку Рональда Араухо или Фермина Лопеса. «Манчестер Юнайтед» видит в Араухо потенциального игрока, способного укрепить оборону команды, несмотря на его нестабильную игру в текущем сезоне.

Араухо связан с «Барселоной» контрактом до лета 2031 года, а контракт Фермина Лопеса с клубом действует до 30 июня 2029 года.