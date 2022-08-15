«Барселона» рассматривает несколько кандидатов на позицию крайнего защитника

«Барселона» хочет до закрытия трансферного окна приобрести нового крайнего защитника, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Каталонский клуб рассматривает сразу несколько вариантов. Это два представителя «Манчестер Юнайтед»: Диогу Далот и Арон Ван-Биссака.

Кроме них «блаугранас» рассматривают и другие варианты. В частности, это Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Хуан Фойт («Вильярреал») и Джереми Фримпонг («Байер»).

Основным вариантом каталонцев был Сесар Аспиликуэта, но «Челси» уговорил своего капитана подписать новый контракт.