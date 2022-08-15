«Барселона» рассматривает несколько кандидатов на позицию крайнего защитника
«Барселона» хочет до закрытия трансферного окна приобрести нового крайнего защитника, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.
Каталонский клуб рассматривает сразу несколько вариантов. Это два представителя «Манчестер Юнайтед»: Диогу Далот и Арон Ван-Биссака.
Кроме них «блаугранас» рассматривают и другие варианты. В частности, это Тома Менье («Боруссия» Дортмунд), Хуан Фойт («Вильярреал») и Джереми Фримпонг («Байер»).
Основным вариантом каталонцев был Сесар Аспиликуэта, но «Челси» уговорил своего капитана подписать новый контракт.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Р. Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Карим Бензема
Реал
|1
|
|
Виллиам Карвалью
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Серхио Бускетс
Барселона
|1
|0
|0
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