«Барселона» рассматривает форварда «Сосьедада» Исака как альтернативу Лаутаро Мартинесу

«Барселона» рассматривает нападающего «Сосьедада» Александера Исака в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу из «Интера», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб может приобрести 20-летнего шведа в случае, если «Интер» не согласится продавать Лаутаро Мартинеса. В контракте Исака с «Сосьедадом» прописана опция выкупа игрока за 70 миллионов евро, однако его бывший клуб, дортмундская «Боруссия» имеет приоритетное право выкупа форварда за 30 миллионов евро до 2022 года.

На счету Исака 14 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за «Сосьедад» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость шведа в 22,5 миллиона евро.