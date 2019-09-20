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«Барселона» рассчитывает стать первым клубом, чей доход на сезон превысит 1 миллиард евро

10:49
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«Барселона» планирует стать первым в истории футбольным клубом, который по итогам сезона получит доход более 1 миллиарда евро. В своем Twitter каталонцы поделились финансовыми планами на нынешний сезон — они рассчитывают иметь оборот в размере 1,047 миллиарда евро по его итогам. В таком случае «Барселона» станет первым клубом, который достигнет такой отметки.

Напомним, что по итогам прошлого сезона доход «Барселоны» составил 990 миллионов евро.

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