«Барселона» рассчитывает стать первым клубом, чей доход на сезон превысит 1 миллиард евро
10:49
«Барселона» планирует стать первым в истории футбольным клубом, который по итогам сезона получит доход более 1 миллиарда евро. В своем Twitter каталонцы поделились финансовыми планами на нынешний сезон — они рассчитывают иметь оборот в размере 1,047 миллиарда евро по его итогам. В таком случае «Барселона» станет первым клубом, который достигнет такой отметки.
Напомним, что по итогам прошлого сезона доход «Барселоны» составил 990 миллионов евро.
FC Barcelona presents new record projection of € 1 billion in turnover for the 2019/20 season, the leading income in sports worldwide. pic.twitter.com/Rw8TkyXntG— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2019
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