«Барселона» рассчитывает стать первым клубом, чей доход на сезон превысит 1 миллиард евро

«Барселона» планирует стать первым в истории футбольным клубом, который по итогам сезона получит доход более 1 миллиарда евро. В своем Twitter каталонцы поделились финансовыми планами на нынешний сезон — они рассчитывают иметь оборот в размере 1,047 миллиарда евро по его итогам. В таком случае «Барселона» станет первым клубом, который достигнет такой отметки.

Напомним, что по итогам прошлого сезона доход «Барселоны» составил 990 миллионов евро.