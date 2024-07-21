«Барселона» сыграет в предсезонном турнире Champions Soccer Tour в США

В конце июля «Барселона» начнет играть в предсезонном турнире Champions Soccer Tour в США. В рамках соревнования сине-гранатовые сыграют с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Миланом».

Расписание матчей «Барселоны» в межсезонье:

31 июля, среда

2.00. «Барселона» — «Манчестер Сити»

4 августа, воскресенье

2.00. «Реал» — «Барселона»

7 августа, среда

2.30. «Барселона» — «Милан»

Время начала — московское.

12 августа каталонцы сыграют с «Монако» за Кубок Гампера. Игра пройдет в Барселоне, начало матча — в 21.00 по московскому времени.

17 августа «Барселона» сыграет матч 1-го тура испанской Примеры. В прошлом сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте. Команду покинул Хави, на должность главного тренера назначен Ханси Флик.