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Сегодня, 12:30

«Барселона»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники поиграм в межсезонье

«Барселона» сыграет в предсезонном турнире Champions Soccer Tour в США
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

В конце июля «Барселона» начнет играть в предсезонном турнире Champions Soccer Tour в США. В рамках соревнования сине-гранатовые сыграют с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Миланом».

Расписание матчей «Барселоны» в межсезонье:

31 июля, среда

2.00. «Барселона» — «Манчестер Сити»

4 августа, воскресенье

2.00. «Реал» — «Барселона»

7 августа, среда

2.30. «Барселона» — «Милан»

Время начала — московское.

12 августа каталонцы сыграют с «Монако» за Кубок Гампера. Игра пройдет в Барселоне, начало матча — в 21.00 по московскому времени.

17 августа «Барселона» сыграет матч 1-го тура испанской Примеры. В прошлом сезоне клуб финишировал в чемпионате на втором месте. Команду покинул Хави, на должность главного тренера назначен Ханси Флик.

Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
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