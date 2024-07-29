«Барселона» пытается согласовать с «Лейпцигом» сумму компенсации за Ольмо
«Барселона» продолжает общаться с окружением полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, каталонцы готовят новое предложение по футболисту. Сторонам необходимо согласовать сумму компенсации.
Отметим, главной целью «Барселоны» является трансфер Нико Уильямс, если сделка провалится, сине-гранатовые сконцентрируются на Ольмо.
В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.
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|0
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|Севилья
|0
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
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|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|22:30
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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