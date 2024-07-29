«Барселона» пытается согласовать с «Лейпцигом» сумму компенсации за Ольмо

«Барселона» продолжает общаться с окружением полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонцы готовят новое предложение по футболисту. Сторонам необходимо согласовать сумму компенсации.

Отметим, главной целью «Барселоны» является трансфер Нико Уильямс, если сделка провалится, сине-гранатовые сконцентрируются на Ольмо.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.