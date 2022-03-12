«Барселона» проявляет интерес к нападающим «Челси» Лукаку и Вернеру

«Барселона» проявляет интерес к нападающим «Челси» Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб изучают рынок и ищут альтернативные варианты на случай, если не удастся приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

Помимо Лукаку и Вернера «Барселона» интересуется форвардами Патриком Шиком из «Байера» и Рафаэлом Леау из «Милан».

Ранее сообщалось, что президент каталонцев Жоан Лапорта считает, что клуб уступает «Манчестер Сити» в борьбе за Холанна.