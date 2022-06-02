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Сегодня, 10:16

«Барселона» может приобрести Лукаку вместо Левандовски

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, приоритетом «Барселона» является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, но в каталонском клубе не уверены, что смогут убедить мюнхенский клуб продать его.

Отмечается, что если трансфер 33-летнего поляка не состоится, то «Барса» обратится к кандидатуре 29-летнего бельгийца.

Каталонцам нравятся игровые качества нападающего «Челси». В клубе осознают, что не могут много платить за Лукаку, и рассматривают возможный трансфер как услугу для лондонского клуба.

Руководство сине-гранатовых знает, что бельгиец хочет сменить клуб. Но основным вариантом для нападающего остается «Интер», за который он выступал до перехода в «Челси». Однако «Барселоне» может помочь тот факт, что миланский клуб готов взять Лукаку лишь в аренду.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220602/1001815915/lukaku-opcion-lewandowski.html
Роберт Левандовски
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Бавария
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