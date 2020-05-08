«Барселона» показала, как прошла первая тренировка после паузы

Официальный Youtube-канал «Барселоны» опубликовал видео с первой тренировки команды после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

«Игроки «Барселоны» вернулись к тренировкам. После медосмотра в среду первая команда приступила к индивидуальным занятиям. Основа тренировались в разное время в течение утра и будут следовать аналогичной программе в субботу», — подписано видео сине-гранатовых.

?Ранее сообщалось, что чемпионат Испании планируют возобновить в июне.