Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» показала, как прошла первая тренировка после паузы

20:18
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:

Официальный Youtube-канал «Барселоны» опубликовал видео с первой тренировки команды после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

«Игроки «Барселоны» вернулись к тренировкам. После медосмотра в среду первая команда приступила к индивидуальным занятиям. Основа тренировались в разное время в течение утра и будут следовать аналогичной программе в субботу», — подписано видео сине-гранатовых.

?Ранее сообщалось, что чемпионат Испании планируют возобновить в июне.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6867
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир