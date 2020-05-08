«Барселона» показала, как прошла первая тренировка после паузы
20:18
Официальный Youtube-канал «Барселоны» опубликовал видео с первой тренировки команды после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.
«Игроки «Барселоны» вернулись к тренировкам. После медосмотра в среду первая команда приступила к индивидуальным занятиям. Основа тренировались в разное время в течение утра и будут следовать аналогичной программе в субботу», — подписано видео сине-гранатовых.
?Ранее сообщалось, что чемпионат Испании планируют возобновить в июне.
Опрос
проголосовало: 6867Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020