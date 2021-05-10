«Барселона» провела переговоры с представителями Кейна

«Барселона» провела переговоры с представителями форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Sport.es. Одна из главных целей каталонцев на лето — заполучить в состав топ-нападающего.

Однако в подписании Кейна «сине-гранатовые» сомневаются. В «Барселоне» опасаются, что подобный трансфер может не сработать из-за тяжелой адаптации англичан в ла лиге. При этом помешать сделке могут и финансовые проблемы каталонцев. «Тоттенхэм» не будет идти на уступки в переговорах по своему лучшему игроку.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 31 гол и 16 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро, его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.