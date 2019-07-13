"Барселона" проведет презентацию Гризманна в воскресенье

Стала известна дата презентации новичка "Барселоны" Антуана Гризманна, который перешел из "Атлетико". В Каталонию он прибудет сегодня, 13 июля, тогда же пройдет фотосессия. А на следующий день 28-летний форвард будет представлен на "Камп Ноу", сообщает официальный сайт клуба. Презентация начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени.

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гризманн выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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