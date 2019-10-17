«Барселона» против переноса матча с «Реалом» в Мадрид

«Барселона» выступает категорически против переноса матча 10-го тура чемпионате Испании с «Реалом» в Мадрид, сообщает Mundo Deportivo. Клуб уже уведомил об этом Федерацию футбола Испании. При этом каталонцы готовы перенести класико на 18 декабря.

В ближайшие дни руководители испанского футбола вынесут окончательное решение по этому вопросу. Издание сообщает, что решение может созреть уже сегодня.

Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состояться 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии.