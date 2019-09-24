«Барселона» пропускает в шести стартовых матчах ла лиги. Впервые за 11 лет

«Барселона» пропустила от «Вильярреала» в матче 6-го тура чемпионата Испании. В концовке первого тайма отличился Санти Касорла.

«Барса» не может сыграть на ноль уже в шести стартовых играх ла лиги подряд. Последний раз с ними такое было 11 лет назад — в сезоне-2008/09. Однако тогда каталонцы набрали 10 очков в первых пяти играх против нынешних семи.

Отметим, что в сезоне-2008/09 «Барселона» смогла выиграть чемпионат и Кубок Испании и Лигу чемпионов.