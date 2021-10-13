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«Барселона» пропишет отступные 1 миллиард евро в новом контракте Педри

Полузащитник Педри подпишет новый контракт с «Барселоной»
15:08
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«Барселона» в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Педри, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.

Сине-гранатовые пропишут отступные в размере 1 миллиарда евро в договоре с 18-летним испанским футболистом.

В нынешнем сезоне Педри провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.

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