«Барселона» пропишет отступные 1 миллиард евро в новом контракте Педри
Полузащитник Педри подпишет новый контракт с «Барселоной»
15:08
«Барселона» в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Педри, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.
Сине-гранатовые пропишут отступные в размере 1 миллиарда евро в договоре с 18-летним испанским футболистом.
В нынешнем сезоне Педри провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.
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