«Барселона» пропишет отступные 1 миллиард евро в новом контракте Педри

«Барселона» в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Педри, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.

Сине-гранатовые пропишут отступные в размере 1 миллиарда евро в договоре с 18-летним испанским футболистом.

В нынешнем сезоне Педри провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.