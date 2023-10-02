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Сегодня, 06:59

«Барселона» прописала отступные в один миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый контракт вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с клубом будет включать пункт об отступных в размере одного миллиарда евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, официальное объявление о новом соглашении ожидается в понедельник, 2 октября. Контракт с 16-летним футболистом будет рассчитан до июня 2026 года.

16-летний Ямаль — воспитанник «Барселоны». Его действующий контракт истекают летом 2024 года. В сезоне-2023/24 испанец принял участие в 9 матчах, в которых отдал 2 голевые передачи.

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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 Реал 8 7 0 1 16-6 21
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3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
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