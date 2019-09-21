«Барселона» проиграла «Гранаде» и опустилась на седьмое место
«Гранада» в матче 5-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Барселону» со счетом 2:0. Голы забили Рамон Азиз и Вадилью (с пенальти).
Для «Гранады» это тетья победа подряд. Команда по дополнительным показателям вышла на первое место в турнирной таблице. «Барселона» опустилась на 7-е место.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
«Гранада» — «Барселона» — 2:0 (1:0)
Голы: Азиз, 2 (1:0). Вадильо, 66 — с пенальти (2:0).
«Гранада»: Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Нева, Монторо, Азиз, Эррера (Гоналон, 83), Мачис (Вадильо, 62), Сольдадо (Фернандес, 58), Пуэртас.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), Сержи Роберто, де Йонг, Перес (Месси, 46), Суарес, Гризманн.
Предупреждения: Суарес, 21. Пике, 45+4. Сольдадо, 48. Эррера, 49. Фернандес, 87.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
21 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/