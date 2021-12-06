«Барселона» продвинулась в переговорах с Аспиликуэтой

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает El Nacional. Стороны достигли заметного прогресса в переговорах.

Контракт Аспиликуэты с «Челси» действует до конца сезона, и в «Барсе» надеются, что он не будет продлен.

32-летний испанец в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах чемпионата Англии, в которых отдал две голевые передачи.