«Барселона» продолжит переговоры с игроками о сокращении зарплат. Клубу грозит банкротство

«Барселона» проведет новые переговоры с футболистами по поводу урезания их зарплат, сообщают испанские СМИ. Первый раунд обсуждений оказался безрезультатным.

По данным Esport3, в клубе решили продлить крайний срок принятия решения по этому вопросу. Ранее появилась информация, что «блаугранас» грозит банкротство. Чтобы избежать этого, руководство «Барсы» должно договориться с игроками.

«Барселоне» необходимо сократить зарплаты футболистов на 30 процентов до 5 ноября, в ином случае клуб начнет процедуру банкротства в январе.