Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» продолжит переговоры с игроками о сокращении зарплат. Клубу грозит банкротство

21:12
Теги:

«Барселона» проведет новые переговоры с футболистами по поводу урезания их зарплат, сообщают испанские СМИ. Первый раунд обсуждений оказался безрезультатным.

По данным Esport3, в клубе решили продлить крайний срок принятия решения по этому вопросу. Ранее появилась информация, что «блаугранас» грозит банкротство. Чтобы избежать этого, руководство «Барсы» должно договориться с игроками.

«Барселоне» необходимо сократить зарплаты футболистов на 30 процентов до 5 ноября, в ином случае клуб начнет процедуру банкротства в январе.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир