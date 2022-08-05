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Сегодня, 10:24

«Барселона» продолжает убеждать Брэйтуэйта покинуть клуб

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» продолжает убеждать нападающего Мартина Брэйтуэйта покинуть клуб, сообщает Marca.

По информации источника, сине-грантовые пытаются сократить число атакующих игроков и уже сообщили 31-летнему датчанину о нежелании продолжать сотрудничество.

Нападающий не был включен в число игроков, отправившихся в турне по США, и каталонцы рассчитывали, что за это время он найдет себе новый клуб.

Однако Брэйтуэйт отказывается уходить, в том числе не соглашаясь на свободный трансфер, так как намерен получить зарплату за два оставшихся года в полном объеме.

При этом каталонский клуб раздумывает над оказанием дополнительного давления, но опасается, что игрок может подать жалобу.

В прошедшем сезоне Брэйтуэйт забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/08/04/62eacd09e2704e21878b459c.html
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