«Барселона» продолжает интересоваться защитником «Баварии» Мазрауи

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в руководстве клуба считают марокканца идеальным кандидатом на позицию правого защитника.

Сообщается, что 25-летний футболист будет не против переезда на «Камп Ноу».

Мазрауи выступает за «Баварию» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 24 матча за немецкую команду, забил гол и отдал четыре результативные передачи.