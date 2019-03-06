"Барселона" продлит контракт с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб продлит контракт с форвардом Лионелем Месси. Текущее соглашение 31-летнего аргентинца с сине-гранатовыми истекает в 2021 году.

- Мы должны искать талантливых людей, - приводит слова Бартомеу Cadena SER. - Это будет другая "Барселона", но я не думаю, что перестройка произойдет в ближайшее время.

У Месси есть контракт до 2021 года, и я думаю, что мы его продлим. Он сильнее, чем когда-либо. У него есть амбиции и стремления.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

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