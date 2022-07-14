«Барселона» продлит контракт с форвардом Кольядо
«Барселона» договорилась о продлении контракта с нападающим Алексом Кольядо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, каталонский клуб в ближайшее время объявит о заключении нового соглашения с 23-летним испанцем, который будет рассчитан до конца июня 2024 года.
Кольядо — воспитанник «Барселоны». Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Во второй половине прошлого сезона Кольядо выступал за «Гранаду» на правах аренды. На счету футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за команду.
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14
|Эспаньол
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
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16
|Мальорка
|0
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17
|Кадис
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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