«Барселона» продлит контракт с форвардом Кольядо

«Барселона» договорилась о продлении контракта с нападающим Алексом Кольядо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб в ближайшее время объявит о заключении нового соглашения с 23-летним испанцем, который будет рассчитан до конца июня 2024 года.

Кольядо — воспитанник «Барселоны». Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Во второй половине прошлого сезона Кольядо выступал за «Гранаду» на правах аренды. На счету футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за команду.