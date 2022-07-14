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Сегодня, 12:47

«Барселона» продлит контракт с форвардом Кольядо

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» договорилась о продлении контракта с нападающим Алексом Кольядо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб в ближайшее время объявит о заключении нового соглашения с 23-летним испанцем, который будет рассчитан до конца июня 2024 года.

Кольядо — воспитанник «Барселоны». Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Во второй половине прошлого сезона Кольядо выступал за «Гранаду» на правах аренды. На счету футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за команду.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1547508436925091840
Футбол
ФК Барселона
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