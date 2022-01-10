«Барселона» продлила контракт с Юмтити до 2026 года

«Барселона продлила контракт с защитником Самюэлем Юмтити. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.

28-летний Юмтити перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.