«Барселона» продлила контракт с Юмтити до 2026 года
14:26
«Барселона продлила контракт с защитником Самюэлем Юмтити. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.
При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.
28-летний Юмтити перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.
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