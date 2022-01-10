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«Барселона» продлила контракт с Юмтити до 2026 года

14:26
Самюэль Юмтити. Фото ФК «Барселона».
Самюэль Юмтити. Фото ФК «Барселона».
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«Барселона продлила контракт с защитником Самюэлем Юмтити. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.

28-летний Юмтити перешел в «Барселону» из «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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