«Барселона» продлила контракт с Педри до 2030 года

Полузащитник «Барселоны» Педри продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба каталонцев.

Новое соглашение с 22-летним испанцем рассчитано до лета 2030 года.

Педри в 2019 году перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмас». В текущем сезоне хавбек провел 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 миллионов евро.