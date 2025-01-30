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Сегодня, 16:39

«Барселона» продлила контракт с Педри до 2030 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба каталонцев.

Новое соглашение с 22-летним испанцем рассчитано до лета 2030 года.

Педри в 2019 году перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмас». В текущем сезоне хавбек провел 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
Педри (Барселона)
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«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 - : -
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 - : -
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 - : -
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
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Килиан Мбаппе

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 15
Рафинья

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Ламин Ямаль

Барселона

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Джуд Беллингем

Реал

 6
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Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
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 16 2 1
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Марио Мартин

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Валенсия

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