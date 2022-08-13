«Барселона» продлила контракт с Гонсалесом до 2026 года и отдала его в аренду «Валенсии»

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Нико Гонсалесом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные — один миллиард евро.

Однако 20-летний игрок проведет сезон-2022/23 на правах аренды в «Валенсии». Опция выкупа в сделке не предусмотрена.

В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.