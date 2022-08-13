«Барселона» продлила контракт с Гонсалесом до 2026 года и отдала его в аренду «Валенсии»
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Нико Гонсалесом.
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные — один миллиард евро.
Однако 20-летний игрок проведет сезон-2022/23 на правах аренды в «Валенсии». Опция выкупа в сделке не предусмотрена.
В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Рафа Мир
Севилья
|1
|
|
Аймар Орос
Осасуна
|1
|П
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Унаи Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1
Новости