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Сегодня, 12:22

«Барселона» продлила контракт с Гонсалесом до 2026 года и отдала его в аренду «Валенсии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нико Гонсалес.
Фото ФК Барселона

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Нико Гонсалесом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 2026 года. Отступные — один миллиард евро.

Однако 20-летний игрок проведет сезон-2022/23 на правах аренды в «Валенсии». Опция выкупа в сделке не предусмотрена.

В минувшем сезоне Гонсалес сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2737851/nico-renews-contract-to-2026-loaned-to-valencia
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