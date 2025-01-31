«Барселона» продлила контракт с Гави до 2030 года

«Барселона» продлила контракт с полузщитником Гави, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новое соглашение игрока с сине-гранатовым рассчитано до июня 2030 года.

20-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав команды с 2021 года. В этот период Гави сыграл 131 матч, в которых забил девять голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и дважды стал обладатем Суперкубка страны.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 80 миллионов евро.