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Сегодня, 17:32

«Барселона» продлила контракт с Гави до 2030 года

Сергей Ярошенко
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«Барселона» продлила контракт с полузщитником Гави, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новое соглашение игрока с сине-гранатовым рассчитано до июня 2030 года.

20-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав команды с 2021 года. В этот период Гави сыграл 131 матч, в которых забил девять голов и отдал 17 результативных передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и дважды стал обладатем Суперкубка страны.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
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 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
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 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
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 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
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