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«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2027 года

Алина Савинова
Ханси Флик.
Фото Reuters

«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером Ханси Фликом.

Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Ханси Флик творит историю в «Барселоне», и мы уверены, что это продолжится и в следующих сезонах», — говорится на сайте сине-гранатовых.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В сезоне-2024/25 каталонская команда под его руководством выиграла все три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также «Барса» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступила «Интеру» (6-7).

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Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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Эндрик из-за травмы не сыграет на клубном чемпионате мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 28-6 18
2
 Бетис 6 5 0 1 8-6 15
3
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
4
 Атлетико 6 4 1 1 14-6 13
5
 Севилья 6 4 1 1 9-6 13
6
 Алавес 6 3 1 2 11-6 10
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Р. Вальекано 6 2 1 3 10-15 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Эспаньол 6 2 1 3 9-7 7
11
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
12
 Расинг 6 2 1 3 11-16 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 5-12 7
14
 Вильярреал 6 1 2 3 10-11 5
15
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
16
 Хетафе 6 1 2 3 3-7 5
17
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
18
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
19
 Малага 6 0 3 3 3-11 3
20
 Эльче 6 0 2 4 8-16 2
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38 тур
18.09 22:00 Эспаньол – Эльче - : -
19.09 15:00 Осасуна – Р. Вальекано - : -
19.09 17:15 Атлетик – Алавес - : -
19.09 19:30 Сельта – Расинг - : -
19.09 22:00 Севилья – Барселона - : -
20.09 15:00 Хетафе – Малага - : -
20.09 17:15 Атлетико – Реал - : -
20.09 19:30 Депортиво – Бетис - : -
20.09 19:30 Вильярреал – Леванте - : -
20.09 22:00 Валенсия – Реал Сосьедад - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 9
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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