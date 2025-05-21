«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2027 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером Ханси Фликом.

Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Ханси Флик творит историю в «Барселоне», и мы уверены, что это продолжится и в следующих сезонах», — говорится на сайте сине-гранатовых.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В сезоне-2024/25 каталонская команда под его руководством выиграла все три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также «Барса» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступила «Интеру» (6-7).