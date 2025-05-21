«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2027 года
«Барселона» объявила о продлении контракта с главным тренером Ханси Фликом.
Новое соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Ханси Флик творит историю в «Барселоне», и мы уверены, что это продолжится и в следующих сезонах», — говорится на сайте сине-гранатовых.
Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В сезоне-2024/25 каталонская команда под его руководством выиграла все три национальных трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Также «Барса» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступила «Интеру» (6-7).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|28-6
|18
|
2
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|8-6
|15
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
4
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
5
|Севилья
|6
|4
|1
|1
|9-6
|13
|
6
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|11-6
|10
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Р. Вальекано
|6
|2
|1
|3
|10-15
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|9-7
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Расинг
|6
|2
|1
|3
|11-16
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|5-12
|7
|
14
|Вильярреал
|6
|1
|2
|3
|10-11
|5
|
15
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
16
|Хетафе
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
17
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
18
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
19
|Малага
|6
|0
|3
|3
|3-11
|3
|
20
|Эльче
|6
|0
|2
|4
|8-16
|2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Эспаньол – Эльче
|- : -
|19.09
|15:00
|Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.09
|17:15
|Атлетик – Алавес
|- : -
|19.09
|19:30
|Сельта – Расинг
|- : -
|19.09
|22:00
|Севилья – Барселона
|- : -
|20.09
|15:00
|Хетафе – Малага
|- : -
|20.09
|17:15
|Атлетико – Реал
|- : -
|20.09
|19:30
|Депортиво – Бетис
|- : -
|20.09
|19:30
|Вильярреал – Леванте
|- : -
|20.09
|22:00
|Валенсия – Реал Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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