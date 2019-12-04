«Барселона» продлила контракт с Фати. Сумма отступных за игрока выросла до 170 миллионов
21:59
«Барселона» и форвард Ансу Фати достигли соглашения о продлении контракта до 30 июня 2022 года с возможностью продления еще на два года, сообщает официальный сайт каталонцев.
По новому соглашению сумма отступных за 17-летнего Фати составит от 100 до 170 миллионов евро. Кроме того, когда нападающий подпишет контракт с основной командой, то отступные вырастут до 400 миллионов евро.
В текущем сезоне Фати провел 11 матчей за «Барселону», забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ansu Fati ??https://t.co/31OPqk2fBy— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 4, 2019
100% Bar?a— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 4, 2019
100% @FCBmasia pic.twitter.com/FZg5DTmY1D
Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...