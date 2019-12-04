«Барселона» продлила контракт с Фати. Сумма отступных за игрока выросла до 170 миллионов

«Барселона» и форвард Ансу Фати достигли соглашения о продлении контракта до 30 июня 2022 года с возможностью продления еще на два года, сообщает официальный сайт каталонцев.

По новому соглашению сумма отступных за 17-летнего Фати составит от 100 до 170 миллионов евро. Кроме того, когда нападающий подпишет контракт с основной командой, то отступные вырастут до 400 миллионов евро.

В текущем сезоне Фати провел 11 матчей за «Барселону», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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