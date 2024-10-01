«Барселона» продлила контракт с Берналем, отступные — 500 миллионов евро
«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Марком Берналем.
Новое соглашение с футболистом действует до конца июня 2026 года с возможностью продления еще на 3 года после того, как игроку исполнится 18 лет.
Сумма отступных, прописанная в контракте — 500 миллионов евро.
Берналь — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2024/25 17-летний испанец провел за команду 3 матча и не отличился результативными действиями.
В настоящий момент футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|1 : 1
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
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