"Барселона" продлила контракт с Альбой, отступные - 500 миллионов евро

"Барселона" продлила контракт с защитником Жорди Альбой. Как информирует официальный сайт сине-гранатовых, новое соглашение с 29-летним испанцем рассчитано до 2024 года. Отступные за игрока составляют 500 миллионов евро.
[ ❗ ÚLTIMA HORA]– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 28 февраля 2019 г.
¡@JordiAlba renueva su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2024!
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🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/VJ3H6vYLMp
Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В составе каталонского клуба он 4 раза становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.
В текущем сезоне Альба провел 36 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.
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