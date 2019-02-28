"Барселона" продлила контракт с Альбой, отступные - 500 миллионов евро

"Барселона" продлила контракт с защитником Жорди Альбой. Как информирует официальный сайт сине-гранатовых, новое соглашение с 29-летним испанцем рассчитано до 2024 года. Отступные за игрока составляют 500 миллионов евро.

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В составе каталонского клуба он 4 раза становился чемпионом Испании, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне Альба провел 36 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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