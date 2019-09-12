«Барселона» продемонстрировала третий комплект формы

«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2019/20. Она выполнена в бирюзовых тонах. На ней будут сине-гранатовые полоски на воротнике и рукавах. В презентации принял участие защитник Жерар Пике.

После трех туров чемпионата Испании в активе «Барселоны» 4 очка и 11-е место в турнирной таблице. 14 сентября каталонцы дома сыграют с «Валенсией».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр