«Барселона» продемонстрировала третий комплект формы
12:39
«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2019/20. Она выполнена в бирюзовых тонах. На ней будут сине-гранатовые полоски на воротнике и рукавах. В презентации принял участие защитник Жерар Пике.
?? ?La 3? equipaci?n ya est? aqu?!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2019
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После трех туров чемпионата Испании в активе «Барселоны» 4 очка и 11-е место в турнирной таблице. 14 сентября каталонцы дома сыграют с «Валенсией».
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