«Барселона» продаст Торреса или Фати

Этим летом «Барселона» намерена продать либо Феррана Торреса, либо Ансу Фати, сообщает AS. Однако ни один из игроков не имеет желания уходить.

20-летний Фати является воспитанником каталонцев. В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи в 51 матче.

23-летний Торрес в 2022 году перешел в стан сине-гранатовых из «Манчестер Сити». В сезоне-2022/23 он забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 45 матчах.