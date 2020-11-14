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«Барселона» продаст Фирпо зимой

07:52
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Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. По информации Sport.es, каталонцы готовы рассмотреть предложения «Аталанты» и «Интера», которые заинтересованы в 24-летнем испанце.

В сезоне-2020/21 Фирпо выходил на замену в двух матчах, в сумме проведя на поле 29 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

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