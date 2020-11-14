«Барселона» продаст Фирпо зимой
Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо в ближайшее трансферное окно может покинуть команду. По информации Sport.es, каталонцы готовы рассмотреть предложения «Аталанты» и «Интера», которые заинтересованы в 24-летнем испанце.
В сезоне-2020/21 Фирпо выходил на замену в двух матчах, в сумме проведя на поле 29 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.