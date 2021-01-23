«Барселона» продаст Дембеле, если футболист не продлит контракт

«Барселона» примет решение о будущем нападающего Усмана Дембеле после проведения переговоров о продлении контракта. Если француз откажется продлевать соглашение с сине-гранатовыми, то будет рассматриваться вариант с его продажей, утверждает Sport.es.

Действующее соглашение Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний французский вингер провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись шестью голами и тремя ассистами.