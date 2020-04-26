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«Барселона» приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте

13:23
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб, сообщает AS.

Cnороны приостановили переговоры по новому контракту футболиста из-за пандемии коронавиуса. Клуб пока не знает, как кризис отразится на экономике команды.

Сам тер Штеген хочет остаться в «Барселоне». Но к нему также проявляют интерес «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Челси».

27-летний голкипер играет в каталонском клубе с 2014 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне тер Штеген провел 34 матча за сине-гранатовых, пропустил 34 мяча и 11 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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