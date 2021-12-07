«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Кабрала

«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Артура Кабрала, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб поставил на паузу переговоры с «Базелем», так как 23-летний бразилец не соответствует всем требованиям, предъявляемым к игрокам.

При этом скаут «Барселоны» Деку считает, что нападающего надо приобрести.

Кабрал является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии с 14 голами в 15 матчах. Также он с 11 голами в 11 встречах возглавляет список лучших бомбардиром Лиги конференций.