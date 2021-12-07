«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Кабрала
12:10
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Артура Кабрала, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб поставил на паузу переговоры с «Базелем», так как 23-летний бразилец не соответствует всем требованиям, предъявляемым к игрокам.
При этом скаут «Барселоны» Деку считает, что нападающего надо приобрести.
Кабрал является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии с 14 голами в 15 матчах. Также он с 11 голами в 11 встречах возглавляет список лучших бомбардиром Лиги конференций.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/arthur-cabral-deal-on-standby-after-he-doesnt-pass-all-barcas-filters-12947314
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