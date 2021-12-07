Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Кабрала

12:10

«Барселона» приостановила переговоры о трансфере нападающего «Базеля» Артура Кабрала, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб поставил на паузу переговоры с «Базелем», так как 23-летний бразилец не соответствует всем требованиям, предъявляемым к игрокам.

При этом скаут «Барселоны» Деку считает, что нападающего надо приобрести.

Кабрал является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии с 14 голами в 15 матчах. Также он с 11 голами в 11 встречах возглавляет список лучших бомбардиром Лиги конференций.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/arthur-cabral-deal-on-standby-after-he-doesnt-pass-all-barcas-filters-12947314

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Стала известна причина смерти сына экс-губернатора Хабаровского края
1
0