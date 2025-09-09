«Барселона» примет «Валенсию» на 6-тысячном «Эстади Йохан Кройфф»

«Барселона» объявила о том, что матч 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» состоится на стадионе «Эстади Йохан Кройфф». Арена вмещает 6 тысяч зрителей.

Каталонцы не успели получить разрешение от городских властей для проведения матча за «Камп Ноу». Игра «Барселона» — «Валенсия» пройдет 14 сентября.

25 июня сине-гранатовые объявили о возвращении на «Камп Ноу». Последние два сезона команда играла на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса.