«Барселона» примет «Айнтрахт» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу»
«Барселона» объявила о том, что матч против «Айнтрахта» в общем этапе Лиги чемпионов пройдет на реконструированном стадионе «Камп Ноу». Встреча состоится 9 декабря.
Решение принято после получения первой лицензии, которая предусматривает увеличение вместимости арены, включая боковую зону. В ближайшие дни клуб начнет продажу билетов.
Ранее каталонцы объявили, что на «Камп Ноу» пройдет матч 13-го тура Ла лиги против «Атлетика». Игра состоится 22 ноября.
Во время реконструкции «Камп Ноу», которая началась летом 2023 года, каталонская команда проводила домашние игры на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Новости