«Барселона» претендует на защитника «Ювентуса» Данилу

Защитник «Ювентуса» Данилу попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Действующий договор Данилу с «Юве» рассчитан до лета 2024-го. Ранее появилась информация, что туринский клуб предложит 30-летнему бразильцу соглашение до 2026 года.

Защитник перешел в итальянский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро.

В этом сезоне Данилу провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.