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Сегодня, 19:12

«Барселона» претендует на защитника «Ювентуса» Данилу

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Данилу попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Действующий договор Данилу с «Юве» рассчитан до лета 2024-го. Ранее появилась информация, что туринский клуб предложит 30-летнему бразильцу соглашение до 2026 года.

Защитник перешел в итальянский клуб из «Манчестер Сити» летом 2019 года за 37 миллионов евро.

В этом сезоне Данилу провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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12%

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Данилу Перейра
ФК Барселона
ФК Ювентус
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Испании: «Реал» — «Барселона», «Севилья» — «Реал Сосьедад» и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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31 тур
32 тур
33 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 - : -
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 - : -
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 - : -
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 - : -
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
20.03 23:00
Реал – Барселона
 - : -
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Барселона

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