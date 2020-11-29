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«Барселона» претендует на защитника «Севильи»

29 ноября 2020, 11:40
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде входит в сферу интересов «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают 21-летнего француза в качестве кандидата на укрепление обороны в будущем. Отступные за игрока составляют 75 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что год назад «Севилья» купила Кунде «Бордо» за 25 миллионов, подписав контракт до июня 2024-го года.

В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 6 матчах ла лиги.

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