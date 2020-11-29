«Барселона» претендует на защитника «Севильи»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде входит в сферу интересов «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают 21-летнего француза в качестве кандидата на укрепление обороны в будущем. Отступные за игрока составляют 75 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что год назад «Севилья» купила Кунде «Бордо» за 25 миллионов, подписав контракт до июня 2024-го года.

В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 6 матчах ла лиги.