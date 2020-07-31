«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

«Барселона» представила свою выездную форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель формы — компания Nike.

Игровые комплекты выдержаны в черно-золотой цветовой гамме. Форма с сегодняшнего дня поступила в продажу в магазинах на «Камп Ноу», аэропорту «Барселоны» и некоторых других местах. С 6 августа она поступит в продажу и в других точках.