«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
10:28
«Барселона» представила свою выездную форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба. Производитель формы — компания Nike.
? Our new away kit 20/21 ?#OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
Игровые комплекты выдержаны в черно-золотой цветовой гамме. Форма с сегодняшнего дня поступила в продажу в магазинах на «Камп Ноу», аэропорту «Барселоны» и некоторых других местах. С 6 августа она поступит в продажу и в других точках.
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