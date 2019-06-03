"Барселона" представила новую домашнюю форму на следующий сезон

"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.

Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен ​​планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.

Цвета остались неизменными – сине-гранатовые. Каталонский флаг теперь располагается спереди и имеет V-образную форму.

​Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike. Новая форма поступит в продажу 4 июня.