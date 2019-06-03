"Барселона" представила новую домашнюю форму на следующий сезон

"Барселона" официально презентовала домашнюю форму на сезон 2019/20.
Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.
Цвета остались неизменными – сине-гранатовые. Каталонский флаг теперь располагается спереди и имеет V-образную форму.
Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike. Новая форма поступит в продажу 4 июня.
👕 Nuestra nueva camiseta para la temporada 2019/2020— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 июня 2019 г.
💙❤ El talento no tiene una sola forma pic.twitter.com/FwVTPN74WV
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