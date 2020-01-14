14 января состоялась пресс-конференция, на которой «Барселона» представила Кике Сетьена в качестве главного тренера команды. 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.

Ранее главным тренером каталонцев был Эрнесто Вальверде, который возглавлял сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании.