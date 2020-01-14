«Барселона» представила Кике Сетьена
14 января состоялась пресс-конференция, на которой «Барселона» представила Кике Сетьена в качестве главного тренера команды. 61-летний испанец подписал соглашение с сине-гранатовыми до лета 2022 года.
Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.
Ранее главным тренером каталонцев был Эрнесто Вальверде, который возглавлял сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании.
? IT'S OFFICIAL!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020
Welcome, @QSetien! pic.twitter.com/p8YdiU6JOc
Quique Setien: «D?n kendi k?y?mde inekler aras?nda y?r?yordum, bug?n d?nyan?n en iyi futbolcular?yla Barcelona'da antrenmana ??k?yorum. Bu duygu inan?lmaz» pic.twitter.com/wkh8wElS8t— A Spor (@asporcomtr) January 14, 2020