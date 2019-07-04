"Барселона" представила Френки де Йонга

"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга. Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой.

– Добро пожаловать, Френки, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Контракт с де Йонгом будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста