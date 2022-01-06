«Барселона» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты

«Барселона» решила возобновить переговоры о продлении контракта с защитником Серджи Роберто, сообщает Marca.

По информации источника, руководство каталонского клуба проведет встречу с агентом 29-летнего испанца в ближайшие дни.

Отмечается, что главному тренеру команды Хави нравится умение защитника выступать на разных позициях, а также его приверженность клубу.

«Барса» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты. При этом соглашение будет предусматривать различные бонусы, связанные с индивидуальными и командными результатами.

В нынешнем сезоне Роберто забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. Сейчас защитник восстанавливается после операции на правом бедре.