«Барселона» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты
«Барселона» решила возобновить переговоры о продлении контракта с защитником Серджи Роберто, сообщает Marca.
По информации источника, руководство каталонского клуба проведет встречу с агентом 29-летнего испанца в ближайшие дни.
Отмечается, что главному тренеру команды Хави нравится умение защитника выступать на разных позициях, а также его приверженность клубу.
«Барса» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты. При этом соглашение будет предусматривать различные бонусы, связанные с индивидуальными и командными результатами.
В нынешнем сезоне Роберто забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. Сейчас защитник восстанавливается после операции на правом бедре.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2022/01/06/61d6f94bca4741185c8b45db.html
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