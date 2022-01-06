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«Барселона» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты

21:59
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«Барселона» решила возобновить переговоры о продлении контракта с защитником Серджи Роберто, сообщает Marca.

По информации источника, руководство каталонского клуба проведет встречу с агентом 29-летнего испанца в ближайшие дни.

Отмечается, что главному тренеру команды Хави нравится умение защитника выступать на разных позициях, а также его приверженность клубу.

«Барса» предложит Роберто контракт на два года cо снижением зарплаты. При этом соглашение будет предусматривать различные бонусы, связанные с индивидуальными и командными результатами.

В нынешнем сезоне Роберто забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. Сейчас защитник восстанавливается после операции на правом бедре.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2022/01/06/61d6f94bca4741185c8b45db.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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