«Барселона» предложит 40 миллионов евро за нападающего «Зальцбурга» Адейеми

«Барселона» планирует на этой неделе предложить 40 миллионов евро за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает Sport1.de.

По информации источника, на 19-летнего немца также претендует дортмундская «Боруссия», которая готова заплатить 35 миллионов евро плюс бонусы.

Самому нападающему дортмундский клуб предлагает пятилетний контракт и зарплату пять миллионов евро в год.

Отмечается, что «Боруссия» является фаворитом в борьбе за Адейеми, несмотря на то что предложение «Барселоны» выгоднее в финансовом плане.

В нынешнем сезоне Адейеми забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 20 миллионов евро.