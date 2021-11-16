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«Барселона» предложит 40 миллионов евро за нападающего «Зальцбурга» Адейеми

12:59
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«Барселона» планирует на этой неделе предложить 40 миллионов евро за нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщает Sport1.de.

По информации источника, на 19-летнего немца также претендует дортмундская «Боруссия», которая готова заплатить 35 миллионов евро плюс бонусы.

Самому нападающему дортмундский клуб предлагает пятилетний контракт и зарплату пять миллионов евро в год.

Отмечается, что «Боруссия» является фаворитом в борьбе за Адейеми, несмотря на то что предложение «Барселоны» выгоднее в финансовом плане.

В нынешнем сезоне Адейеми забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2021/11/poker-um-karim-adeyemi-bvb-und-fc-barcelona-machen-ernst

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