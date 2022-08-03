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Сегодня, 07:22

«Барселона» предложит 15 миллионов евро за защитника «Атлетика» Мартинеса

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб предложит за 31-летнего испанца 15 миллионов евро и бонусы.

Ранее сообщалось, что клуб из Бильбао хочет получить за защитника минимум 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартинес забил 3 мяча в 33 матчах за «Атлетик» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/oferta-del-barca-de-15-millones-por-inigo-martinez-14213216
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ФК Атлетик (Бильбао)
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