«Барселона» предложит 15 миллионов евро за защитника «Атлетика» Мартинеса
Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб предложит за 31-летнего испанца 15 миллионов евро и бонусы.
Ранее сообщалось, что клуб из Бильбао хочет получить за защитника минимум 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мартинес забил 3 мяча в 33 матчах за «Атлетик» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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17
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18
|Альмерия
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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